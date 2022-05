Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad accogliere il Campione Olimpico dei 100 metri: Marcell Jacobs parteciperà al Golden Gala 2022 (intitolato Golden Gala Pietro Menna) di Roma in programma il prossimo 9 giugno; si tratta di un altro annuncio a sorpresa per il velocista azzurro.

Infatti, già negli scorsi giorni aveva annunciato la sorprendente partecipazione alla la terza tappa Gold del World Athletics Continental Tour 2022 di Nairobi per il suo debutto stagionale sui 100 metri, quando invece da programma avrebbe dovuto esordire il 18 maggio a Savona, nei 200m.

Quest’oggi, ANSA e FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) hanno riportato la notizia della partecipazione di Jacobs al Golden Gala che si svolgerà a Roma; per l’azzurro si tratta di un ritorno nella Capitale a due anni di distanza dall’ultima sua apparizione.

A poche settimane dall’inizio dei Mondiali (in programma a Eugene, negli Stati Uniti d’America, dal 15 al 24 luglio), il Golden Gala di Roma sarà un importante banco di prova per Marcell Jacobs che dovrà vedersela con avversari particolarmente impegnativi quali Fred Kerley e Trayvon Bromell, due dei migliori sprinter in circolazione al momento.

D’altronde, nel caso di Kerley, si tratta dell’argento olimpico nei 100 metri, nonché leader della classifica mondiale in questa specialità; Bromell, invece, occupa appena la sesta posizione nel ranking globale. Insomma, la sfida al Campione Olimpico in carica è lanciata, Marcell Jacobs è pronta ad affrontarla.

