Ottimismo crescente? Staremo a vedere. Nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport trapela questo sentimento relativamente a Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico a Tokyo festeggia quest’oggi il primo anniversario di quella splendida giornata in cui l’Italia dell’atletica poté esaltarsi per il doppio oro in pochi minuti di Marcell e di Gimbo Tamberi nel salto in alto alla rassegna a Cinque Cerchi.

Di acqua ne è passata sotto i ponti e in questo 2022 outdoor di guai ce ne sono stati davvero troppi per Jacobs. Tutto può essere ricondotto a quel “maledetto” 6 maggio, quando un virus gastrointestinale lo costrinse a dare forfait per il meeting di Nairobi. A seguire sono arrivati il 23 maggio una distrazione al bicipite sinistro (Golden Gala saltato), il 30 maggio un fastidio al gluteo (niente Diamond League a Stoccolma) e il 16 luglio l’ultimo stop, ovvero quello dell’arcinota lesione in via di cicatrizzazione del grande adduttore destro a Eugene (Stati Uniti), sede dei Mondiali 2022.

Si parlava di buone notizie ed è lo stesso Jacobs a riferirle alla Rosea: “In questa stagione all’aperto ci sono state tante dinamiche che non mi hanno consentito di dare quello che valgo. Ora sto meglio e abbiamo un Europeo, l’obiettivo di sposta lì. Prima di tutto devo pensare a guarire“.

Da capire se davvero lo vedremo tra due settimane al via delle batterie dei 100 metri per giocarsi qualcosa di importante o meno. Si è detto e scritto che, qualora Jacobs dovesse rispondere presente, il suo impegno sarebbe limitato solo alla gara individuale e non alla 4×100, proprio per l’impossibilità di affrontare tanti turni. Il tempo, da questo punto di vista, sarà galantuomo e ci aiuterà a comprendere.

Jacobs, un 2022 da incubo: dal virus di Nairobi al forfait a Eugene

