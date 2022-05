Marcell Jacobs è più forte di un leone, non si tira mai indietro e con grande caparbietà è pronto a rimettersi in gioco Campione Olimpico dei 100 metri, reduce da un paio di giorni in ospedale e tornato ad allenarsi giovedì, parteciperà al Meeting di Savona, in programma mercoledì 18 maggio. Il velocista lombardo avrebbe dovuto disputare i 200 metri, ma si è optato per un cambio di rotta dopo quanto è successo in Kenya e così al Memorial Ottolia lo vedremo all’opera proprio sulla sua distanza di riferimento. , non si tira mai indietro e con grande caparbietà è pronto a rimettersi in gioco dopo il virus gastrointestinale che gli ha impedito di correre sabato scorso a Nairobi . Il, reduce da un paio di giorni in ospedale e tornato ad allenarsi giovedì,. Il velocista lombardo avrebbe dovuto disputare i 200 metri, ma si è optato per un cambio di rotta dopo quanto è successo in Kenya e così al

A comunicarlo è stato Marco Mura, organizzatore della kermesse, nel corso della conferenza stampa di presentazione. Marcell Jacobs ha un rapporto speciale con questo impianto, visto che lo scorso anno scese sotto i dieci secondi per la prima volta in carriera siglando il record italiano (9.95) e iniziando la cavalcata che lo portò all’apoteosi di Tokyo. Alla Fontanassa assisteremo a una superlativa sfida tra Marcell Jacobs e altri due Campioni Olimpici: Lorenzo Patta e Fausto Desalu, trionfatori nella 4×100 a cinque cerchi proprio insieme a Jacobs e Filippo Tortu. In gara anche il francese Jimmy Vicaut (primatista europeo prima del 9.80 siglato dal Messia in Giappone), Matteo Melluzzo, Chituru Ali e Wanderson Polanco.

Ad

Da seguire anche un’interessante gara di getto del peso con Zane Weir e Nick Ponzio pronti a fronteggiare il tedesco David Stol, Campione del Mondo nel 2011 e 2013. L’evento sarà trasmesso anche in diretta tv su RaiSport dalle ore 17.25 alle ore 19.00, i riflettori saranno tutti su Marcell Jacobs: si sarà ripreso dai problemi fisici e saprà scendere subito sotto i 10 secondi per rispondere a tutti i suoi avversari in giro per il mondo?

Doha Tamberi: "Prestazione da cancellare, non do la colpa al vento" 15 ORE FA

Jacobs, oro fenomenale nei 100 metri: il film del trionfo

Doha Tortu dopo i primi 200 dell'anno: "Non sono andati male" 15 ORE FA