Marcell Jacobs si sta godendo gli ultimi scampoli della mini-vacanza a Dubai, perché da lunedì sarà in raduno con i compagni di staffetta a Roma. Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce dal trionfo ai Mondiali Indoor sui 60 metri, inizia a preparare la stagione all'aperto, che culminerà con l'assalto al titolo iridato in quel di Eugene e il tentativo di agguantare il sigillo europeo a Berlino. Il velocista lombardo è sempre più ai vertici internazionali della disciplina ed è pronto a migliorarsi ulteriormente: l'obiettivo è quello di scendere sotto il suo record europeo di 9.80 e togliersi altre soddisfazioni.

Jacobs è invitato al meeting di Tokyo dell’8 maggio sui 100 metri (Camossi, allenatore di Jacobs)

Quando rivedremo in gara Marcell Jacobs? , a primavera inoltrata. Il calendario potrebbe già essere definito per i primi due appuntamenti, come ha ribadito il suo allenatore Paolo Camossi alla Gazzetta dello Sport: "È invitato al meeting di Tokyo dell’8 maggio sui 100 metri, poi sulla stessa distanza il 13 ci sarà la prima di Diamond League a Doha. Io vorrei farlo debuttare con un 200, meglio se in Italia. Se non ci saranno controindicazioni. In curva, in inverno, abbiamo lavorato, ma dobbiamo evitare stress fisici." Se ne riparla tra poco più di un mese , a primavera inoltrata. Il calendario potrebbe già essere definito per i primi due appuntamenti, come ha ribadito il suo allenatorealla: "

Dunque confermato l’esordio sulla pista dove ha conquistato due medaglie d’oro ai Giochi, poi l’appuntamento con la Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante, lo rivedremo anche il 9 giugno al Golden Gala di Roma). C’è chiaramente curiosità sui 200 metri, anche per prendere un po’ le misure col mezzo giro di pista.

Possibile che si vada in scena in 18 maggio a Savona?

"Non fatemi dire cose che non voglio o non posso dire. Di certo c’è che il progetto del remake della finale olimpica dei 100 ai Fori Imperiali a Roma è concreto. Hanno espresso interesse sei atleti su otto e c’è anche una data definitiva: martedì 14 giugno".

