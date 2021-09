Marcell Jacobs si concede ai media e non è certo dispiaciuto. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, oro anche nella staffetta 4×100, è sempre più un personaggio nel nostro Paese e i suoi interventi sono molteplici.

Marcell vuol godersi le luci della ribalta, senza temere i riflessi che queste potranno avere e non curandosi di chi critica il suo atteggiamento così estroverso ed espansivo. In un’intervista a ‘Buoni e cattivi’ su Italia1, Jacobs ha espresso alcune valutazioni importanti riguardanti l’atleta e l’uomo.

Senza le persone che credono in te è più difficile avere una spinta in più e credo sia importante ricambiare per tutto quello che mi hanno dato e che ho sentito mentre gareggiavo. I paparazzi? Mi piacciono e continueranno a piacermi. Vorrei averli tutti i giorni sotto casa“, ha sottolineato l’azzurro.

In merito poi ai prossimi eventi che nel 2022 lo vedranno molto impegnato, soprattutto ai Mondiali a Eugene (Stati Uniti), il nostro portacolori ha aggiunto: “C’è una frase bellissima che dice ‘o mangi o vieni mangiato’ e io ho deciso di mangiare, la mia è una fame incredibile che non se ne va, che vuole prendere tutto quello che è possibile, voglio vincere. Usain Bolt mi ha scritto facendomi i complimenti e dicendomi che era fiero di quanto fossi riuscito a fare perché non era cosa da tutti. Lui detiene ancora il record del mondo, ma per me nulla ora è impossibile“.

