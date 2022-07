Massimo Stano, campione nello sport e nello studio. Dopo aver conquistato Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali. , campione nello sport e nello studio. Dopo aver conquistato l'oro nella marcia 35 km ai Mondiali di atletica di Eugene , in Oregon, l'atleta azzurro ha compiuto un altro passo in avanti verso la laurea in

Stano si è imbarcato per Roma dopo il trionfo di domenica, rientrando in Italia in tempo per sostenere l'esame in Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università Link Campus di Roma. L'esito? Un ottimo 30!

Ad

"In passato non avrei mai pensato di poter riuscire a coniugare lo sport e lo studio - ha dichiarato l'azzurro, come riportato anche da Leggo -. Frequentare l'Università e impegnarmi a studiare mi hanno aiutato a distrarmi e a non focalizzarmi soltanto sulle gare".

Mondiali di Atletica Oro olimpico e mondiale, Stano storico: "Ma questa vale doppio" 25/07/2022 A 09:19

Stano, uno dei pochissimi atleti italiani in grado di realizzare una doppietta d'oro tra Olimpiadi e Mondiali, si preparerà ora per il suo prossimo grande obiettivo sportivo: gli Europei di atletica di Monaco che lo vedranno tornare in gara tra meno di un mese, il prossimo 20 agosto.

Europei di Atletica Monaco 2022: programma, orari e dove guardarli in tv UN' ORA FA