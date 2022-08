Mattia Furlani ormai non fa più notizia. O, meglio, non ci si sorprende più giovane fenomeno dell'Atletica italiana. L'Azzurro ha chiuso al 7° posto nel Salto in Lungo la decima tappa della Diamond League, sua gara d'esordio tra i "grandi" dopo gli ottimi risultati ottenuti a livello under. La misura di 7,90 metri, ottenuta al primo tentativo (-0,3 di vento), gli ha permesso di mettersi alle spalle anche il Erwan Konate (Francia), stavolta "solo" ottavo con 7,87 dopo l'8,08 che, a Cali, gli era valso la medaglia d'oro. Il talento diormai non fa più notizia. O, meglio,più nel leggere di risultati importanti ottenuti daldell'Atletica italiana. L'Azzurro ha chiuso alla decima tappa della, suadopo gli ottimi risultati ottenuti a livello under. La misura di, ottenuta al primo tentativo (-0,3 di vento), gli ha permesso di mettersi alle spalle anche il fresco campione del Mondo Under-20 (Francia), stavolta "solo" ottavo con 7,87 dopo l'8,08 che, a Cali, gli era valso la medaglia d'oro.

Numeri alla mano, il talento di Furlani è quello dei predestinati, anche se il classe 2005 resta umile e coi piedi che si staccano da terra soltanto quando si trova in pedana: "Un’emozione unica, un pubblico mozzafiato, è stata la gara più bella della mia vita. Saltare con i top mondiali è stato qualcosa di incredibile. Benissimo il primo salto, gli altri sono stati leggermente scarichi, ma ho sentito anche un po’ il jet lag perché sono appena rientrato da Cali".

Ad

Atletica Tamberi soffre in Diamond League. Furlani ottimo 7° nel lungo 21 ORE FA

Furlani per ora non vuole decidere tra Salto in Lungo e Salto in Alto, anche se pare che la scelta, prima o poi, dovrà essere presa: "Alto o lungo? Prima o poi decideremo: le continuo a portare avanti entrambe, ma nelle gare più importanti porterò quella in cui sono più in forma. No, mio papà non preferisce che io faccia l’alto: preferisce che io mi diverta". Intanto, l'Azzurro si gode un 7° posto conquistato a soli diciassette anni e all'esordio nel massimo circuito mondiale. Dietro soltanto ai fenomeni mondiali di questa disciplina, tra i quali il cubano Maykel Massó, bronzo olimpico a Tokyo 2020, e il greco Miltiadis Tentoglou, olimpionico in carica dopo l'8,41 fatto registrare sulla pedana giapponese.

Mondiali di Atletica Dallavalle sfiora l'impresa: 4° posto mondiale nel Triplo 24/07/2022 A 05:08