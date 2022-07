Tre giorni per riscrivere una pagina di storia dell’atletica continentale giovanile. Dopo aver frantumato martedì il record di categoria nel salto in lungo (8,04 metri) mettendosi al collo l’oro continentale Under-18 nella mattinata di questo giovedì 7 luglio,si è ripetuto andando a vincere in maniera autoritaria la gara di salto in alto degli Europei Under-18 , in corso a Gerusalemme.