Fuochi azzurri al meeting di Chorzow, denominato "Memorial Kamila Skolimowska” e valido per il World Athletics Continental Tour Gold. "Gimbo" Tamberi torna a vincere una gara a poco più di un mese dall'oro ex aequo con Barshim a Tokyo; l'Italia dell'alto domina in Polonia visto che anche Elena Vallortigara si prende la scena con splendido 1.96 nella gara al femminile. Nei 200 metri è andata in scena l'attesissima sfida tra i due moschettieri della staffetta 4x100 a Tokyo Filippo Tortu e Fausto Desalu: l'ha spuntata "Pippo", fantastico terzo in una gara dagli alti contenuti tecnici.

Tamberi e Vallortigara show

Sceso in pedana con pantaloni della tuta e calzoncini da basket, Gimbo Tamberi ritrova lo smalto delle Olimpiadi e procede spedito come un treno sino al primo errore a 2.30, misura poi superata con il punto esclamativo della vittoria; nel frattempo aveva regolato i quotati avversari Ivanyuk, Bondarenko e lo statunitense Darryl Sullivan. Nulli, in seguti, i tentativi a 2.33 e 2.36 a vittoria ormai in saccoccia. Nella gara femminile una splendida Elena Vallortigara piazza la zampata della tigre vincendo il meeting con fantastico 1.96 saltato alla prima prova (a eguagliare il primato stagionale)

Tortu vs Desalu

Doppietta canadese nei 200 metri in Polonia: trionfa il campione olimpico Andre De Grasse in 20″21, secondo Jerome Blake in 20″32, ottimo terzo posto per Filippo Tortu con un gran recupero nel rettilineo finale. Il classe 1998 - protagonista della memorabile ultima frazione a Tokyo - chiude in 20″40 precedendo Eseosa Fostine Desalu, quarto in 20″52. Derby dunque appannaggio di Pippo e ottimi segnali in ottica futura: i 200 possono diventare la sua distanza.

