Alla fine ce l'ha fatta. Impresa di Grant Holloway che è riuscito a migliorare il primato nei 60 metri ostacoli indoor, record che apparteneva al gallese Colin Jackson dal lontano 1994, da 27 anni . Grazie al suo 7''29 nel World Athletics Indoor Tour Gold di Madrid abbiamo finalmente il nuovo record, con lo statunitense che ha abbattuto di 1 centesimo il tempo di Jackson (7''30). E dire che, inizialmente, il display luminoso aveva fatto segnare 7''32 (lo stesso tempo che aveva realizzato in batteria), poi la modifica e la gioia per Grant Holloway che può finalmente festeggiare. E che condizione, considerando che ha completato ben nove gare sotto i 7'43'' in questo inizio di 2021. Il record l'ha voluto e l'ha centrato. E dopo 54 gare è ancora imbattuto al chiuso.

Alle spalle di Holloway si è piazzato il britannico Andrew Pozzi (7''51), poi il nostro Paolo Dal Molin che stoppa il cronometro a 7''57 , a 2 centesimi dal proprio record stagionale e a 5 centesimi dal record italiano. Dal Molin che aveva addirittura rischiato la squalifica in batteria (aveva chiuso col crono di 7''71). Un ottimo tempo per l'azzurro che finalmente si è ritrovato dopo diversi acciacchi mostrati nelle ultimi stagioni.

Da segnalare anche la presenza di Edoardo Scotti che è quarto nei 400 con il tempo di 46''61 (suo record personale) e Federica Del Buono che è quarta nei 1500 con 4'13''44. Comunque un'ottima prestazione per la vicentina che non gareggiava da 6 anni in questa misura. Poi Elisa Di Lazzaro che è 4a nella batteria dei 60 metri ostacoli con 8''26 e Ottavia Cestonaro che è 7a nel salto triplo con 13.58.