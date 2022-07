Atletica

Atletica, Mo Farah, la vera storia: "Non è il mio nome, sono arrivato illegalmente in UK"

Mo Farah, mezzofondista leggendario capace di conquistare quattro medaglie d'oro olimpiche, racconta la sua vera storia. Il suo nome è Hussein Abdi Kahin, nato in Somalia, ma è stato portato in Inghilterra in maniera illegale quando è stato diviso dalla famiglia dopo la morte del padre nella guerra civile.

00:01:43, un' ora fa