Gianmarco Tamberi parteciperà ai Mondiali Indoor 2022 di atletica leggera, in programma alla Stark Arena di Belgrado nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico di salto in alto ha sciolto la riserva dopo la seduta tecnica svolta oggi ad Ancona e dunque tra quattro giorni sarà regolarmente in pedana nella capitale serba per andare a caccia delle medaglie (è prevista la finale diretta alle ore 10.45 di domenica).

Ad

Il marchigiano, che non ha gareggiato per tutto l’inverno, ha deciso di esordire al coperto proprio in occasione dell’appuntamento più importante. Il 29enne aveva conquistato il titolo iridato in sala nel 2016 e proverà a salire sul podio a sei anni di distanza dall’apoteosi di Portland, sfidando altri undici atleti. Ad ufficializzare la decisione è stato lo stesso Gianmarco Tamberi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “È andata a finire così, ci vediamo a Belgrado! È una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia carriera”.

Mondiali Atletica Indoor Mondiali Indoor: quando e dove vedere Jacobs e Tamberi 14/03/2022 A 12:03

Il ribattezzato Gimbo se la dovrà vedere soprattutto col sudcoreano Sanghyeok Woo, quarto ai Giochi e nell’ultimo mese capace di volare a 2.36 metri in quel di Hustopece (primato mondiale stagionale). Gli altri rivali da tenere in considerazione sono il neozelandese Hamish Kerr (2.30 all’aperto un mese fa), mentre tutti gli altri contendenti hanno saltato meno di 2.30 durante la stagione più fredda (segnaliamo il belga Thomas Carmoy, il polacco Norbert Kobielski, il bahamense Donald Thomas, lo svizzero Loic Gasch, lo statunitense Darryl Sullivan, il messicano Edgar Rivera).

Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano

Atletica Ihemeje ancora campione NCAA: 16.83 nel salto triplo per l'azzurro 13/03/2022 A 09:56