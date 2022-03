Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Indoor 2022 di atletica leggera, che si disputeranno a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo. Per la rassegna iridata che andrà in scena alla Stark Arena, già sede degli Europei Indoor 2017, sono stati selezionati 20 azzurri (13 uomini, 7 donne). Spicca Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 metri e Campione d’Europa dei 60 metri: il , Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, hadi atletica leggera, che si disputeranno. Per la rassegna iridata che andrà in scena alla Stark Arena, già sede degli Europei Indoor 2017, sono statie Campione d’Europa dei 60 metri: il velocista lombardo , che due giorni fa è stato squalificato per falsa partenza proprio in questo impianto, andrà a caccia del colpaccio.

Nella lista figura anche Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico nel salto in alto e che conquistò l’iride al coperto nel 2016: il marchigiano ha annunciato che nei prossimi giorni valuterà se partecipare o meno alla kermesse, in base ai riscontri che arriveranno dagli allenamenti. Nel gruppo anche Larissa Iapichino, che cerca uno squillo nel salto in lungo in coda a una stagione in sala non esaltante, e la scatenata Zaynab Dosso, fresca primatista italiana sui 60 metri e potenziale outsider nella specialità. Nel getto del peso possono battagliare per qualcosa di importante Nick Ponzio (autore del record italiano l’altro ieri) e Zane Weir (quinto alle Olimpiadi di Tokyo 2020).

Ad

Atletica Sudafrica squalificato, alla 4×100 di Jacobs e Tortu l'oro mondiale IERI A 21:56

Ossama Meslek, capace di timbrare il record italiano dei 1500 metri lo scorso 19 febbraio a Birmingham, ha scelto di correre i 3000 metri insieme a Yassin Bouih e così sulla mezza distanza vedremo all’opera Pietro Arese e Nesim Amsellek (entrambi in grande spolvero nelle ultime settimane). Nelle prove multiple verranno schierati Dario Dester e Sveva Gerevini, da seguire Paolo Dal Molin (bronzo europei in carica sui 60 ostacoli) che tra le barriere sarà affiancato da Hassane Fofana. Prima convocazione in Nazionale maggiore per Nesim Amsellek (1500 metri) e Aurora Berton (60 metri).

Emmanuel Ihemeje potrebbe regalare sorprese nel salto triplo, nella specialità al femminile ci sarà Darya Derkach. L’altro iscritto sui 60 metri è Giovanni Galbieri, apparso in crescita nel corso dell’inverno. Da segnalare le assenze della mezzofondista Gaia Sabbatini e dell’ostacolista Luminosa Bogliolo, mentre Elena Vallortigara (salto in alto) potrebbe essere invitata via target numbers.

Attenzione: non ci saranno le due staffette 4×400, questo è quanto traspare dalla lista dei convocati. Si tratta di una scelta tecnica. Eventuali altri inviti da parte di World Athletics verranno comunicati nei prossimi giorni, al pari della decisione di Gianmarco Tamberi. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor 2022 di atletica leggera.

CONVOCATI ITALIANI MONDIALI INDOOR

MASCHILE:

Marcell Jacobs (60 metri)

Giovanni Galbieri (60 metri)

Nesim Amsellek (1500 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Yassin Bouih (3000 metri)

Ossama Meslek (3000 metri)

Paolo Dal Molin (60 ostacoli)

Hassane Fofana (60 ostacoli)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Nick Ponzio (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Dario Dester (eptathlon)

FEMMINILE:

Aurora Berton (60 metri)

Zaynab Dosso (60 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Elisa Maria Di Lazzaro (60 ostacoli)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Sveva Gerevini (pentathlon)

Tamberi-Jacobs, i 20 minuti più belli dello sport italiano

Atletica Jacobs squalificato per falsa partenza, Ponzio da record, Dosso vola 07/03/2022 A 20:31