Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per le World Relays 2021, i cosiddetti Mondiali di staffette che si disputeranno a Chorzow (Polonia) nel weekend del 1-2 maggio. La competizione metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quei quartetti che non l’hanno già conseguita ai Mondiali di Doha 2019.

L’Italia sara presente con 14 uomini e 16 donne. Nel gruppo della 4×100 maschile, che deve ancora conquistare il pass per i Giochi, spiccano Marcell Jacobs (Campione d’Europa sui 60 metri) e Filippo Tortu (primatista nazionale sui 100 metri e già finalista mondiale). Le due stelle saranno affiancate da Davide Manenti e Federico Cattaneo, oltre al duecentista Eseosa Desalu.

La 4×100 femminile è già ammessa a Tokyo e sarà formata da Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa. Pass già in tasca anche per la 4×400 maschile che sarà trascinata da Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti. Devono ancora qualificarsi la 4×400 femminile (spiccano Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Maria Benedicta Chigbolu) e la 4×400 mista. Di seguito i convocati dell’Italia per le World Relays 2021 di atletica leggera.

4X100 METRI MASCHILE:

Federico Cattaneo

Eseosa Desalu

Antonio Infantino

Marcell Jacobs

Davide Manenti

Roberto Rigali

Filippo Tortu

4X100 METRI FEMMINILE:

Anna Bongiorni

Vittoria Fontana

Johanelis Herrera Abreu

Gloria Hooper

Dalia Kaddari

Chiara Melon

Irene Siragusa

4X400 METRI MASCHILE (schierabili anche in 4×400 mista):

Vladimir Aceti

Lorenzo Benati

Mattia Casarico

Brayan Lopez

Davide Re

Edoardo Scotti

Alessandro Sibilio

4X400 METRI FEMMINILE (schierabili anche in 4×400 mista):

Rebecca Borga

Mariabenedicta Chigbolu

Ayomide Folorunso

Raphaela Lukudo

Alice Mangione

Eleonora Marchiando

Petra Nardelli

Giancarla Trevisan

Virginia Troiani

