Porta la firma di Angelica Ghergo la seconda mattinata di gare dei Mondiali under 20 di atletica leggera in programma a Nairobi, in Kenya. La specialista dei 400 ostacoli è riuscita nell’impresa di centrare un posto in finale dove potrebbe addirittura dire la sua in chiave medaglie: Angelica Ghergo ha chiuso al terzo posto la prima delle tre semifinali dei 400 ostacoli facendo segnare il crono di 58″84, prima fra le ripescate ma quinto tempo complessivo di accesso in finale. L’azzurra è stata sopravanzata nelle semifinali dalla finlandese Salminen (58″12), dalla canadese Sutherland (58″45), dalla francese Aubert (58″46) e dalla giamaicana White (58″65). In finale anche l’altra giamaicana Bridgen, la russa Tarabanskaya e la polacca Kaczmarek.

Si salva con l’ultimo tempo disponibile di ripescaggio l’ottocentista Federica Pansini che, nonostante una prova al di sotto delle aspettative e un crono nettamente superiore al personale, sarà al via nella semifinale degli 800. L’azzurra ha chiuso al quinto posto la terza di quattro batterie con 2’10″34, quarto tra i tempi di ripescaggio. Miglior crono per l’etiope Dagnachew con 2’02″94.

Non altrettanto bene sono andate le cose per gli ottocentisti azzurri, che, nella gara maschile, non sono riusciti a superare l’ostacolo del primo turno. Mai veramente in gara Masresha Costa, ultimo nella seconda batteria con 1’52″71, lontano dal personale (24mo posto complessivo), e coraggioso, forse troppo, Francesco Pernici nell’ultima batteria, a guidare per un giro e mezzo e penultimo al traguardo con 1’53″35 (26mo posto).

Atletica Matteo Melluzzo in finale nei 100, sesta la 4×400 mista 18 ORE FA

Non c’erano azzurri nelle batterie dei 400 ostacoli uomini che hanno mantenuto il triplo turno e dunque non hanno offerto un quadro significativo della situazione visto che si qualificavano 24 atleti su 30 al via (di cui 4 sono stati squalificati per partenza falsa o invasione di corsia). Miglior crono per il russo Novoseltsev con 50″88, secondo posto per il giamaicano Clarke (50″93) e terzo per lo sloveno Glucek (51″27).

Si sono disputate anche la quinta e la sesta gara dell’Eptathlon che, quando mancano solo gli 800 alla fine, vede sempre saldamente al comando la finlandese Vanninen (5326), seconda piazza per la estone Enok con 4953 punti, terzo per la ungherese Szucs con 4873 punti. Uscita dalla zona podio la austriaca Kreiner, seconda dopo la prima giornata e ora quarta con 4817 punti.

SORRIDI ANTONELLA PALMISANO, L'ORO È TUO! LA PREMIAZIONE

Atletica Lorenzo Benati, Davide Costa e la 4×400 mista in finale UN GIORNO FA