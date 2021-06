Abdalelah Haroun, bronzo nei 400 metri ai Mondiali di atletica del 2017, ci ha lasciati a soli 24 anni a causa di un incidente stradale. Ad annunciarlo è stata la federazione olimpiaca del Qatar. "Haroun è morto in un incidente d'auto a Doha".

Era sudanese ma naturalizzato qatariota ed era “impegnato in un programma di recupero dagli infortuni per cercare di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo", come ha riferito il segretario generale della Federazione. Oltre del bronzo ai mondiali di Londra, aveva vinto anche l'argento ai Mondiali indoor del 2016 di Portland e l'oro ai Giochi asiatici del 2018 nei 400 metri e nella staffetta 4x400. Davvero una triste notiza per il mondo dello sport.

