Atletica

Atletica, Olimpiadi, Crippa: "Tokyo? Voglio migliorare l'8° posto mondiale"

Abbiamo intervistato il re del mezzofondo italiano Yeman Crippa in occasione del Miglio Michelin, prestigiosa manifestazione podistica milanese. Gli obiettivi per Tokyo, il confronto con Cheptegei... E la passione per l'Inter!

00:02:49, 37 Visualizzazioni, 33 minuti fa