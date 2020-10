Antonella Palmisano si è scatenata nella 10 km di marcia valida per i Campionati Italiani, andata in scena durante la Festa dell’Endurance a Modena. La pugliese, reduce dalla vittoria nella 20 km del match internazionale di Podebrady con tanto di minimo per le Olimpiadi, si è imposta in terra emiliana con lo strepitoso tempo di 41:28. L’azzurra, bronzo mondiale nel 2017 e bronzo europeo nel 2018 sulla massima distanza del tacco e punta, ha così realizzato il nuovo record italiano della specialità, battendo di dieci secondi il primato siglato da Rossella Giordano nel 1997.