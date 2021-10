Marcell Jacobs sta preparando la prossima stagione, dove cercherà di essere grande protagonista dopo essersi laureato Campione Olimpico dei 100 metri. L’azzurro si è rimesso in moto per lanciarsi verso il 2022, che propone Mondiali indoor e all’aperto, oltre agli Europei outdoor. Ci saranno anche delle novità negli allenamenti del velocista italiano, come ha spiegato il suo tecnico Paolo Camossi in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

L’allenatore è stato molto chiaro: “Puntiamo a trasformare i 100 in una lunga accelerazione. Di solito l’obiettivo è il mantenimento della fase lanciata, ma Marcell ha caratteristiche tali che potrebbero consentirgli un’approccio diverso. Vorrei che in futuro la sua fase di accelerazione fosse la più lunga possibile, che culminasse solo al 100° metro, senza alcun calo“.

Paolo Camossi ha poi svelato altre novità: “Un lavoro più continuo sull’ipervelocità nello “scudo”. Si tratta di correre inseguendo un’auto che traina, agganciata, una sorta di grande campana su due ruote aperta da un solo lato, che impone un ritmo definito e riduce la resistenza dell’aria. Entro fine anno, al Centro di preparazione olimpica dell’Acquacetosa, a due passi dal Rosi, sarà pronto un rettilineo di 200 metri che, per sfruttare la gabbia, ci permetterà di non allontanarci da casa“.

Atletica Warholm miglior europeo del 2021: Jacobs a bocca asciutta 5 ORE FA

E infine: “Analizzando l’azione di Marcell biomeccanicamente ci siamo accorti che la gamba destra aveva la tendenza ad andare un po’ a rimorchio. Ora, grazie ad andature varie, esercizi di sensibilizzazione e manipolazioni, il problema è pressoché risolto“.

"STORIA DELLO SPORT ITALIANO!" COMMENTATORI PAZZI PER JACOBS

Maratona di Parigi Atleta del "Kebab" brucia tutti in partenza: risate a Parigi 6 ORE FA