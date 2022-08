Roberta Bruni! Al 58° Palio Città della Quercia l'astista Azzurra migliora di un centimetro il primato italiano, fatto registrare da lei stessa a Barletta il 18 giugno scorso. A Rovereto, Bruni salta infatti 4.72 al terzo e ultimo tentativo disponibile e infila un altro prestigioso record, non fermando così il buon momento di forma in cui è stata anche capace di chiudere al 7° posto gli Grande, grandissima! Al 58° Palio Città della Quercia l'astista Azzurradi un centimetro il, fatto registrare da lei stessa a Barletta il 18 giugno scorso. A Rovereto, Bruni salta infattial terzo e ultimo tentativo disponibile e infila un altro prestigioso record, non fermando così il buon momento di forma in cui è stata anche capace di chiudere algli Europei 2022

"È una misura assolutamente voluta - afferma Bruni ai canali della FIDAL - e la pioggia, che era iniziata a cadere, non mi ha fermata anche se avevo un po’ di timore perché non è mai facile in queste condizioni. C’era tanto tifo per me, volevo chiudere la stagione al meglio e ancora non è conclusa, perché tra una settimana sarò a Zurigo per la finale di Diamond League".

