Ecco Mattia Furlani, una nuova star? All’Arena Civica di Milano, il giovane azzurro è volato a 7,87 metri (+1,2 m/s di vento a favore) ai campionati nazionali italiani Under 18 e ha demolito il record italiano di categoria di salto in lungo che Andrew Howe deteneva dal lontano 2001. 7,61 metri in quella occasione per Howe, quando conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali allievi di Debrecen in Ungheria. Il 17enne aveva come personale al coperto il 7,47 piazzato quest’anno ad Ancona, mentre all’aperto si era fermato al 5,43 di quattro anni fa. C'è da fare una precisazione infatti: Mattia Furlani è specialista del salto in alto (2,17 metri a Brescia il suo personale), ma si sta ormai cimentando con continuità - e buoni risultati - anche nel salto in lungo. Chissà se avrà un futuro come quello, lanciatissimo, di JuVaughn Harrison che alle Olimpiadi di Tokyo è arrivato in finale sia nel salto in lungo come nel salto in alto.

Ad

Il 7,87 metri piazzato da Mattia Furlani è la miglior prestazione mondiale stagionale nella categoria, la 27esima di sempre tra gli allievi. Un buon approccio per gli imminenti Mondiali, dove Furlani punterà proprio alla medaglia d'oro.

Diamond League Diamond League: De Grasse vince i 100 a Oslo, Jacobs osserva IERI A 20:56

A livello femminile, invece, ha vinto la 16enne Mifri Veso, di origini congolesi, che si è imposta con un balzo a 5,96 metri (+2,3 m/s di vento a favore), mettendosi alle spalle Erika Saraceni (5,63) e Greta Donato (5,63).

Andrew Howe secondo in batteria nei 200 metri: è in semifinale!

Atletica Jacobs è guarito: andrà ai Mondiali senza fare altre gare 16/06/2022 A 07:28