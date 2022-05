Sara Fantini ha realizzato il record italiano di lancio del martello. L’azzurra ha spedito l’attrezzo a 74.38 metri in occasione del Meeting di Lucca, superando dopo addirittura 17 anni il primato siglato da Ester Balassini a Bressanone nel 2005. La parmense, lo scorso anno finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha migliorato abbondantemente il proprio personale ottenuto in inverno (72.61) e ha aggiunto 79 centimetri al primato nazionale.

La 24enne si è resa protagonista di una serie meravigliosa in terra toscana, condita anche da un 74.29, un 73.53, un 72.06 e un 71.09. La figlia d’arte (papà Corrado fu finalista nel getto del peso alle Olimpiadi di Atlanta 1996, la mamma Paola Iemmi era una specialista delle multiple e poi del giavellotto) si è issata al settimo posto delle liste mondiali stagionali e al terzo di quelle europee: niente male quando mancano due mesi ai Mondiali di Eugene e tre mesi agli Europei di Monaco.

Ad

Atletica Sprazzi di vero Tortu! Bella vittoria in 10''14 a Trieste 3 ORE FA

Sara Fantini ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali della Fidal: “È una sensazione pazzesca perché cercavo questo record da tanto tempo, sapevo di star bene ed ero convinta di valerlo. Al primo lancio l’ho sfiorato, mi sono mancati soltanto sei centimetri, e allora mi sono detta che dovevo farlo. Sono contenta di essere riuscita a esprimermi e soprattutto della solidità che ho dimostrato su queste misure in tutta la gara, dall’inizio alla fine”.

L’emiliana ha proseguito: “Un risultato che mi dà fiducia e tanta consapevolezza: è quello che serve per affrontare poi le manifestazioni più importanti. Ed è appena iniziata, siamo soltanto alla seconda gara della stagione. La preparazione invernale mi ha fatto crescere sotto ogni punto di vista, all’interno di un bel gruppo di lavoro a Bologna. Tolgo il record a Ester Balassini, che aveva la mia stessa allenatrice, Marinella Vaccari, e per me è bello poter proseguire la strada che era stata tracciata”. Da annotare anche il record italiano junior da parte di Rachele Mori, capace di sgretolare il primato nazionale under 20: superbo 68.04 metri dopo il 65.62 dello scorso 25 aprile, quinta italiane di sempre a livello assoluto.

NOWICKI, SFORZO CLAMOROSO CHE VALE L'ORO NEL LANCIO DEL MARTELLO

Atletica Tamberi non decolla: il Campione Olimpico si ferma a 2.15 a Trieste 3 ORE FA