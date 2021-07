Mondo dell'atletica in lutto: è scomparsa Alegna Osorio, quarta ai Giochi Giovanili di Buenos Aires e bronzo ai campionati panamericani Under 20 nel lancio del martello. A provocarle il decesso proprio un martello che l'ha colpita in un incidente occorso ad aprile, nel quale l'atleta cubana ha riportato ferite gravissime alla testa. Inutile la corsa in ospedale e le cure portare in questi mesi. Alegna purtroppo non ce l'ha fatta.

A dare la notizia del suo decesso il presidente dell’Istituto sportivo nazionale di Cuba, Osvaldo Vento: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”. Mondo dell'atletica che si stringe dunque attorno a familiari, amici e compagni di squadra del talento cubano, scomparsa a soli 19 anni.

La notizia della scomparsa di Alegna Osorio è giunta anche in Giappone, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La martellista statunitense Gwen, oro ai panamericani 2019 e grande rivale in pista della Osorio ha infatti dichiarato, sconvolta, su Twitter: “Un pensiero d’amore alla sua famiglia in questo momento difficile. È tutto così triste".

