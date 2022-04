“Mia mamma ha 85 anni, non è in grado di muoversi e vive a Donetsk: ho paura di non vederla più”. Lo ha dichiarato un commosso Sergej Bubka, presidente del Comitato olimpico ucraino e leggenda del salto con l'asta intervenendo al Centro di Preparazione olimpica del Coni ‘Giulio Onesti' di Roma in riferimento alla paura di non rivedere più la mamma Valentina che vive a Donetsk. A riportare il suo intervento è l'agenzia AGI.

La guerra

Ad

“Quando la guerra è scoppiata mi sono detto che non era possibile, è stato uno shock. La Nazione dove sei nato è la tua Nazione: io sono nato in Unione Sovietica ma sono ucraino”,

Atletica Jacobs, c'è la data del debutto sui 100: 28 maggio a Eugene 2 ORE FA

Ucraina-Italia

“Ieri ho visitato gli impianti sportivi simbolo del movimento olimpico italiano e, quindi, anche lo stadio dove nel 1984 nella prima gara dopo i Giochi olimpici di Los Angeles si sono incontrati il capitalismo e il socialismo”,

“Siamo qui perché nel nostro Paese c'è la guerra, siamo qui oggi per dire grazie all'Italia, a tutto il popolo italiano, il mio cuore è rotto”.

“Noi siamo una Nazione forte, un popolo forte, amiamo la vita”

Duplantis, nell'asta è il re del mondo: rivivi il salto del 6.20 da record

Atletica Maratona di Boston, 50 anni fa le prime donne in gara 17/04/2022 A 15:51