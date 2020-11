La Diamond League tornerà ad avere un calendario completo nel 2021. Il massimo circuito itinerante di atletica leggera era stato ridimensionato per questa stagione a causa dell’emergenza sanitaria, ma il prossimo anno dovrebbe tornare tutto alla normalità con 14 tappe in giro per tutto il mondo, tra maggio e settembre. Si incomincerà il 23 maggio a Rabat (Marocco), poi trasferimento a Doha (in Qatar) cinque giorni dopo. Il primo appuntamento in Europa sarà proprio in Italia con il Golden Gala in programma il 4 giugno a Roma. A seguire quattro appuntamenti in Europa: Oslo (Norvegia), Stoccolma (Svezia), Montecarlo, Londra (Gran Bretagna).