Sydney McLaughlin ha realizzato il nuovo record del mondo dei 400 metri ostacoli. La Campionessa Olimpica si è resa protagonista di una prestazione surreale ai Trials Statunitensi, dove ha corso un forsennato giro di pista con barriere e ha timbrato il roboante tempo di 51.41. Un riferimento cronometrico mostruoso, che abbassa di cinque centesimi il precedente primato che la stessa statunitense aveva siglato in occasione della Finale dei Giochi a Tokyo.

La 22enne è stata impeccabile a Eugene, dove tra tre settimane si disputeranno i Mondiali e dove aveva firmato il suo primo record del mondo lo scorso anno (51.90). Si tratta di un riscontro pazzesco, anche perché Sydney McLaughlin aveva disputato soltanto due gare in questa stagione: una sui 100 ostacoli e una sui 400 ostacoli, ma il riscontro di 51.61 le venne annullato per il posizionamento errato di una barriera. La nativa di New Brunswick, medaglia d’oro olimpica anche con la 4×400, ha prevalso nei confronti di Britton Wilson (53.08) e Shamier Little (53.92).

Sydney McLaughlin si presenterà ai Mondiali con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del titolo iridato, dopo che nel 2019 si dovette accontentare della medaglia d’argento alle spalle della connazionale Dalilah Muhammad, assente a questi Trials poiché è già qualificata ai Mondiali in qualità di Campionessa uscente (gode di una wild-card). La primatista mondiale è stata molto chiara: “Mi ero accorta di andare veloce, ma ci sono ancora tante cose su cui posso lavorare. C’è ancora qualcosa nel serbatoio e quando sarà il momento potremo usarlo tutto“.

