E’ la notizia del giorno sotto tanti punti di vista. L’archiviazione da parte del Tribunale di Bolzano del caso doping di Alex Schwazer ha il sapore della rivincita per il campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008. Dopo un lungo iter, si è giunti a questo giudizio e le reazioni da questo punto di vista non mancano. Tra quelli un po’ chiamati in causa c’è Gianmarco Tamberi, campione italiano del salto in alto che nel 2016 si era pronunciato in maniera perentoria e dura contro Schwazer, parlando di “vergogna dell’Italia” e di “squalifica a vita“.