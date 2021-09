"So di valere di più di quello che ho fatto a Tokyo e con questa leggerezza penso che mi posso divertire sempre di più. Sogno di fare bingo ai mondiali outdoor, che mi martellano già in testa, è l'unica gara che mi manca. Voglio vincerla". Così il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, alla vigilia della cerimonia al Quirinale per la cerimonia di riconsegna al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del tricolore dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 da parte della delegazione azzurra.

"Sarà una grandissima emozione e un onore essere presente - ha sottolineato Tamberi -. Sono ancora più contento di farlo con i paralimpici, abbiamo fatto tutti un'Olimpiade straordinaria e ritrovarci tutti insieme domani sarà speciale". Infine, sempre parlando a margine della presentazione di una palestra a Roma, il campione marchigiano ha scherzato sui suoi prossimi, importanti, impegni personali: "Tra l'oro alle Olimpiadi e l'organizzare il matrimonio con Chiara è senz'altro più difficile il primo. Anche perché a organizzare ci pensa lei".

