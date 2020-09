Giornata estremamente negativa per Gianmarco Tamberi a Ostrava (Repubblica Ceca), dove va in scena il Golden Spike (meeting del circuito Continental Gold Tour di atletica leggera). Il ribattezzato Halfshave ha superato 2.20 al secondo tentativo ed è poi incappato in tre errori a 2.24, chiudendo in terza posizione al termine di una giornata ventosa e caratterizzata da condizioni ambientali difficili per tutti.

Gimbo, reduce dal trionfo agli Assoluti con 2.28, non è stato in grado di brillare come ci si aspettava e il piazzamento sul podio, alle spalle del bielorusso Maksim Nedasekau (2.24) e del lituano Andrijus Glebauskas (2.20), non può essere soddisfacente. Il Campione d’Europa indoor è stato durissimo con se stesso ai microfoni della Fidal: “È un risultato semplicemente imbarazzante. Anche se ci fosse stata la neve non avrebbe giustificato una misura così. Dovrò fare una analisi a fine stagione su cosa non ha funzionato in tutta questa seconda parte di gare. Pensare di star bene e saltare in questo modo è davvero frustrante. Non sono un tipo che va in gara ‘tanto per’, ci metto tutta l’anima in ogni salto, ad ogni gara, e uscire con queste delusioni fa davvero male”. Stefano Sottile ha concluso con un modesto 2.15 (proprio come il Campione d’Europa Mateusz Przybylko), commettendo poi tre errori a 2.20.