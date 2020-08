Dal nostro partner OAsport.it

Gianmarco Tamberi story7789427tornerà in pedana questa sera ad Anconastory.aspxNone alle ore 21.30, in un meeting dedicato esclusivamente al salto in alto nel quale sarà assente Stefano Sottile. L’azzurro ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” a poche ore dalla gara di questa sera, parlando delle proprie attese.

Questa la presentazione della gara: “È un cast da finale mondiale, coi tedeschi Mateusz Przybylko e Tobias Potye, l’olandese Douwe Amels e il messicano Edgar Rivera, gente da 2.30 e più. Peccato per l’assenza di Stefano Sottile, che ha subito una botta alla caviglia di stacco. Spero di ritrovarlo sabato prossimo agli Assoluti di Padova“.

L’azzurro si sente bene: “Fisicamente sto molto bene, spero di correggere gli errori tecnici che in Germania, a sorpresa, mi hanno limitato. La progressione sarà 2.10, 2.15, 2.20, 2.24, 2.28, 2.31 e 2.34. Spero di ritoccare il 2.30 dello stagionale centrato il 28 giugno sempre ad Ancona. Peso due kg in meno degli 80,5 di allora“.

