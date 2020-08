Credit Foto From Official Website

Buon ritorno in gara di Gianmarco Tamberi dopo un mese di pausa. Il primatista italiano di salto in alto si è rimesso in gioco a Leverkusen (Germania) e ha stampato un rilevante 2.29 al primo tentativo, riuscendo così a sconfiggere il tedesco Mateusz Przybylko (campione europeo in carica, secondo con 2.26). Gimbo aveva faticato a ingranare, superando 2.23 e 2.26 soltanto alla terza prova, per poi chiudere i conti con un eccellente salto a 2.29 senza alcun indugio. A seguire sono arrivati tre nulli a 2.31 metri.

Il ribattezzato Halfshave, già Campione del Mondo indoor e Campione d’Europa outdoor, è arrivato a un solo centimetro dal suo stagionale (2.30 lo scorso 28 giugno ad Ancona) Il 28enne, tornato a gareggiare per l’Atletica Vomano, tornerà in gara venerdì sera ad Ancona per sfidare lo stesso Przybylko, Stefano Sottile, l’olandese Douwe Amels e il messicano Edgar Rivera.

