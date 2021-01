Non poteva cominciare in modo migliore la stagione di Gianmarco Tamberi: l'azzurro, sulla pedana di Ancona, fa segnare la miglior prestazione mondiale dell'anno all'esordio assoluto nel 2021. 2.32, un centimetri in più rispetto a quanto fatto dal russo Mikhail Akimenko il 24 gennaio a Mosca. Davanti a una cinquantina di persone, tra atleti e addetti ai lavori, il ragazzo di Civitanova Marche dimentica una volta il brutto ko degli ultimi Assoluti, conquistando prima la gara e poi un strepitoso 2.32 che lo rilancia tra i grandi del salto in alto a sei mesi dalla rassegna olimpica. Gimbo è tornato e sembra davvero pronto a fare sul serio.