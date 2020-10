La stagione che si è appena conclusa non è stata particolarmente esaltante a livello cronometrico, il velocista non è riuscito a scendere sotto i 10” sui 100 metri come sperava, ma il brianzolo è comunque ottimista: Il 2020 ci ha costretti a correre innanzitutto contro noi stessi, senza medaglie in palio: per me è cambiato poco, perché corro sempre contro i miei limiti e non contro i miei avversari. È stato comunque uno dei miei anni migliori per come ho saputo ribaltare un’annata iniziata in maniera disastrosa e invece conclusa con buone sensazioni“. Un flash anche sull’icona Usain Bolt: “I record di Bolt? Prima o poi qualcuno ci arriverà, ce lo conferma il progresso, anche se in questo momento non vedo qualcuno in grado di farlo: potrebbero servire anche trent’anni”.