"Ormai è troppo tardi, se fossi tornato a gareggiare sarebbe stato solo in vista dell'Olimpiade di Tokyo. Ricordo di essere andato dal mio allenatore nel 2019 e di avergli detto: 'Che ne pensi di un ritorno in vista delle Olimpiadi?'. Lui mi ha guardato e mi ha risposto: 'Non iniziare nemmeno'. Se il mio allenatore, di cui mi fido, mi dice no, è no, ma quel 'prurito' l'ho avuto". Così Usain Bolt in una intervista confessione alla BBC. Tanti gli argomenti toccati dall'uomo più veloce di ogni tempo, a partire dalle circostanze in cui la sua sfolgorante carriera si è interrotta.

Quando è finita è finita

"Quando dissi al mio allenatore che avrei smesso, mi fece sedere e mi disse: 'Quando smetti è finita. Non ho intenzione di fare alcun tour per festeggiare un ritorno, per cui assicurati di essere pronto a ritirarti'".

Derby Shelly-Ann Fraser Pryce ed Elaine Thompson-Herah

"Quando le ho viste a Tokyo, ho pensato 'può davvero succedere'. Elaine è migliorata tanto nella tecnica e lo stesso vale per Shelly-Ann. La gente parla di questi record da anni, se ci riuscissero sarebbe grandioso per tutto il movimento".

Su CR7

"È un bel colpo. Cristiano esige tanto ed esigerà tanto anche da questi ragazzi, li farà migliorare. Lui è su un altro livello, è una macchina. Penso che giocherà fino a 42 anni perché è sempre in forma ed è a un livello superiore rispetto a tanti giocatori più giovani per quanto lavora e per quanto impegno ci mette".

Sulla musica

"E anche lì punto al top, voglio vincere un Grammy o fare un singolo o un disco di platino. Sappiamo che la strada è lunga e c'è tanto da imparare ma ci stiamo divertendo".

Usain Bolt, il record del mondo sui 100 metri con una scarpa slacciata

