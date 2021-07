Usain Bolt è tornato a correre, anche se per un semplice evento promozionale. L’uomo più veloce della terra ha disputato un 800 metri in Giamaica: si è trattato della sua prima apparizione sul doppio giro di pista, completato con l’alto tempo di 2:40 (centesimi non precisati) in un’atmosfera di festa, rilassata e di esibizione.

Il ribattezzato Fulmine ha dichiarato: "Credevo fosse più semplice, è stato una bella sfida. Ho fatto tanto cardio per essere pronto, ma penso che dovevo farne di più". Il 34enne, detentore del record mondiale sui 100 metri (9.58 nel 2009) e sui 200 metri (19.19 nel 2009), ha però smentito la possibilità di un suo ritorno vero e proprio: "No, assolutamente: è stata una tantum".

Il giamaicano ha inoltre ribadito che secondo lui non verranno battuti i suoi primati mondiali durante le immediati Olimpiadi di Tokyo 2021. La sua ultima apparizione risale ai Mondiali 2017 quando vinse la medaglia di bronzo sui 100 metri, specialità in cui è stato Campione Olimpico a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016.

Atletica Crippa pronto per Tokyo: nuovo record italiano nei 3000 metri UN GIORNO FA

Usain Bolt, il record del mondo sui 100 metri con una scarpa slacciata

Atletica Europei U23: l’Italia vince il medagliere per la prima volta 11/07/2021 A 18:46