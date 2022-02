Giornata non da ricordare per Larissa Iapichino che si è fermata a 6,38 metri come miglior salto a Torun, in Polonia, dove si gareggia per il World Indoor Tour. Una misura di molto inferiore rispetto alle prime uscite stagionali quando, la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, aveva piazzato un 6,49 e un 6,59, entrambe le volte ad Ancona. L'atleta toscana aveva cominciato la gara con un 6,35, poi è andata col 6,38, ma da allora si è bloccata inanellando quattro nulli consecutivi.

La Iapichino, che vuole riscattarsi in stagione dopo aver saltato le Olimpiadi per infortunio, ha chiuso la giornata al 6° posto e spera di ritrovare presto le buone sensazioni in vista dei campionati nazionali del week end prossimo. L'obiettivo, ovviamente, sono i Mondiali indoor di Belgrado del 18-20 marzo. L'atleta classe 2002 spera di tornare ai suoi livelli: lo scorso anno volò a 6,91 metri, sempre in indoor, eguagliando addirittura il record di mamma Fiona.

La vittoria di giornata è andata alla svedese Khaddi Sagnia che ha piazzato un 6,70. Completano il podio la serba Milica Gardasevic (6.66) e la britannica Jazmin Sawyers (6.46).

