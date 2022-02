Nick Ponzio e Zane Weir. Entrambi hanno sfiorato il record italiano di getto del peso (versione indoor) di Leonardo Fabbri, che impose la distanza di 21,59 metri a Stoccolma nel 2020. Il pesista statunitense, naturalizzato italiano, è andato a 21,53, mentre quello sudafricano, naturalizzato italiano, ha raggiunto i 21,50. Se la giornata di Torun non ha regalato grandi emozioni per la prestazione di Larissa Iapichino , che pomeriggio per i due pesisti. Entrambi hanno sfiorato il record italiano di getto del peso (versione indoor) di, che impose la distanza di 21,59 metri a Stoccolma nel 2020. Il pesista statunitense, naturalizzato italiano, è andato a 21,53, mentre quello sudafricano, naturalizzato italiano, ha raggiunto i 21,50.

Ad

Ponzio è partito dalla misura di 21,32, migliorandosi fino a 21,39 e poi a 21,53, siglando il suo personale al coperto (21,72 la sua miglior misura all'aperto). Weir non aveva cominciato benissimo con un 21,08. Ma, all'ultimo tiro disponibile, ha centrato la misura di 21,50. Questi sono quindi il terzo e il quarto miglior risultato di sempre per un italiano in indoor: comanda questa speciale classifica Leonardo Fabbri con 21,59 davanti a Alessandro Andrei con 21,54 (fatto siglare nel 1987).

Atletica Larissa Iapichino non sfonda a Torun: si ferma a 6,38 2 ORE FA

Tornando alla gara di oggi, Nick Ponzio è quindi sul podio di giornata alle spalle del croato Filip Mihaljevic (21,84) e del polacco Konrad Bukowiecki (21,83). Al 4° posto proprio Zane Weir che ha preceduto lo stesso Leonardo Fabbri che non è andato oltre il 20,42. Il 21,84 di Mihaljevic, inoltre, è la miglior prestazione mondiale del 2022.

Jacobs come un siluro: rivivi i suoi 60 metri in 6''49

Atletica 4x100, tolto argento alla Gran Bretagna a Tokyo: ufficiale 18/02/2022 A 21:21