Nel weekend 1-2 maggio si disputeranno le World Relays 2021 di atletica leggera, i cosiddetti Mondiali di staffette. A Chorzow (Polonia) andrà in scena questa rassegna che mette in palio alcuni pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. In pista vedremo tutti i tipi di staffette: le tradizionali 4×100 e 4×400 maschili e femminili, la 4×400 mista (nuova specialità olimpica), le prove spurie (4×200) e anche le dinamiche Shuttle Hurdles e 2x2x400.

L’Italia si presenta con grandi ambizioni, desiderosa di conquistare la qualificazione olimpica con i quartetti che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo ovvero 4×100 maschile, 4×400 femminile e mista. Marcell Jacobs e Filippo Tortu saranno i nomi grossi della staffetta veloce, attenzione anche al miglio delle donne con Mariabenedicta Chigbolu e Raphaela Lukudo, nella mista si tenterà il tutto per tutto. Impegnato anche Davide Re, primatista italiano del giro di pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle World Relays 2021.

CALENDARIO WORLD RELAYS 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 1° MAGGIO:

18.30 Shuttle Hurdles (mista), batterie

19.00 4×400 femminile, batterie

19.35 4×4000 maschile, batterie

20.08 4×100 femminile, batterie

20.39 4×100 maschile, batterie

21.08 2x2x400 mista, batterie

21.22 4×400 mista, batterie

21.58 Shuttle Hurdles (mista), finale

DOMENICA 2 MAGGIO:

18.30 4×200 femminile, batterie

18.55 4×200 maschile, batterie

19.20 4×400 mista, finale

19.35 4×100 maschile, finale

19.46 4×100 femminile, finale

19.59 4×200 femminile, finale

20.13 4×400 maschile, finale

20.26 4×400 femminile, finale

20.42 4×400 maschile, finale

