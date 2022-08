Yeman Crippa è tornato in gara dopo essersi laureato Campione d’Europa dei 10.000 metri. A sei giorni dal trionfo di Monaco, l’azzurro ha vinto il Giro delle Mura Città di Feltre. Il mezzofondista si è imposto sotto la pioggia battente nel tradizionale appuuntamento su strada nella cittadina veneta (in provincia di Belluno), involandosi in progressione verso il traguardo dopo aver staccato il keniano Felix Kiptarus Korir (argento iridato under 20 dei 3000 metri) nel corso dell’ultimo giro.

Yeman Crippa si è aggiudicato la 33ma edizione del Trofeo Cassa Rurale Dolomiti con il tempo di 22:55, rifilando 13 secondi di distacco all’avversario diretto insieme al quale era scappato via a metà percorso (circa 8,4 km, la corsa è stata abbreviata di un giro rispetto ai consueti 9,5 km). A completare il podio è stato Daniele Meucci (23:12), reduce dalla Maratona della rassegna continentale e già in preparazione verso la Maratona di New York di inizio novembre.

Yeman Crippa ha dichiarato attraverso i canali federali: “Contento di tornare qui, di aver fatto urlare gli spettatori e con la medaglia d’oro è ancora più bello. Martedì mi aspetta un’altra gara, i 5000 su pista a Rovereto, dove cercherò di fare del mio meglio in uno degli ultimi impegni agonistici di quest’anno”. Lo rivedremo in gara martedì sera nel tradizionale Meeting di Rovereto sui 5000 metri, distanza in cui ha vinto il bronzo ai recenti Europei.

In precedenza Federico Riva e Sveva Fascetti si erano imposti nella staffetta a eliminazione diretta, battendo Ahmed Abdelwahed (argento europeo dei 3000 siepi) e Ludovica Cavalli (finalista continentale sui 1500 metri). Mohad Abdikadar e Martina Tozzi hanno completato il podio.

