"P...a straniera, tornatene nel tuo paese". Queste la frase rivolta a Zaynab Dosso, velocista azzurra e record italiano nei 60 metri, nata in Costa d'Avorio e residente a Roma: è lei stessa a denunciare l'accaduto sul suo profilo Instagram attraverso il quale ha deciso di reagire. Un insulto davvero becero, con un aggravante: nessuno intorno a lei ha detto nulla, anzi qualcuno ha anche ridacchiato. Un episodio che fa il paio con quanto avvenuto nel weekend a Paola Egonu, perché fosse italiana". Queste la frase rivolta a, velocista azzurra e bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei , nata in Costa d'Avorio e residente a Roma: è lei stessa a denunciare l'accaduto sul suo profilo Instagram attraverso il quale ha deciso di reagire. Un insulto davvero becero, con un aggravante: nessuno intorno a lei ha detto nulla, anzi qualcuno ha anche ridacchiato. Un episodio che fa il paio con quanto avvenuto nel weekend a che si è sfogata nel post partita di Italia-Stati Uniti, dicendo che qualcuno le aveva chiesto "".

La ragazza, come ha raccontato a La Stampa, stava festeggiando in un bar, con alcuni amici, la sua nuova casa nella zona nord di Roma quando è stata avvicinata da una signora che le ha chiesto l'elemosina. Lei ha rifiutato e in quel momento sono cominciati gli insulti: "Mi ha detto prima sibilando e poi ad alta voce:"Puttana straniera, tornatene nel tuo Paese", mentre chi era intorno a me o è rimasto in silenzio oppure si è messo a ridere. Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire, non perché penso che qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente".

Nessuno tra i presenti ha reagito, eccetto la sua amica e collega Johanelis Herrera che "si è messa a piangere per l'incazzatura". L'atleta racconta di essersi sfogata su Instagram perché "Volevo denunciare e scrivere era l'unico modo". E fa un appello ai politici: "Sarebbe bello che chi ha vinto le elezioni desse un segnale forte contro il razzismo".

