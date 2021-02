Che salto di Yaroslava Mahuchikh. L'ucraina ha piazzato un super 2.06 metri a Banska Bystrica, nella tappa del World Indoor Tour (solo per il salto in alto), avvicinandosi al record del mondo di 2.08 di Kajsa Bergqvist fatto segnare nel 2006. Addirittura, con questa prestazione, la Mahuchikh si è avvicinata anche al record del mondo assoluto di Stefka Kostadinova che piazzò un 2.09 all'aperto ai Mondiali del 1987. Nuova dimostrazione dell'ucraina, argento ai Mondiali di Doha nel 2019, che si pone come grande favorita per i prossimi Europei indoor di marzo a Toruń, in Polonia, e favorita anche per le prossime Olimpiadi di Tokyo.