Bobby Joe Morrow è morto a 84 anni: lo statunitense eguagliò il mito Owens a Melbourne 1956

Dal nostro partner OAsport.it

Storia di leggende, storia di grandi campioni. Oggi il mondo dell’atletica leggera è scosso dalla scomparsa dell’americano Bobby Joe Morrow, morto all’età di 84 anni nella sua casa di San Benito, in Texas.

Morrow entrò nel gotha delle Olimpiadi essendo il primo a eguagliare Jesse Owens: nei Giochi di Melbourne del 1956, lo statunitense fu capace di imporsi nei 100, 200 metri e nella 4x100m. Un tris d’oro riuscito fino a quel momento solo a Owens nella storica edizione di Berlino del 1936. Un’impresa poi replicata dal “figlio del vento” Carl Lewis a Los Angeles nel 1984 e dall’asso giamaicano Usain Bolt.

Bobby Joe Morrow - Olimpiadi Melbourne 1956 Credit Foto Getty Images

Non a caso Morrow ebbe numerosi riconoscimenti per quanto ottenuto in terra d’Australia, come la nomination a “Sportivo dell’anno” della rivista Sport Illustrated proprio nel ’56. A lui fu dedicato lo stadio di San Benito (il Bobby Morrow Stadium), con una capienza di 11.000 posti.

