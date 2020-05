Bolt diventa papà, ecco cosa disse: "Vorrei che mia figlia mi guardasse come Gianna guardava Kobe"

L'ex velocista, papà da due giorni, aveva parlato così del fatto di diventare genitore.

L'uomo più veloce del mondo, l'ex velocista giamaicano Usain Bolt, detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri piani, è diventato papà per la prima volta. La sua compagna ed ex modella Kasi Bennett il 17 maggio ha partorito una bambina a Kingston in Giamaica, ma il suo nome non è ancora stato reso noto.

Contentissimo papà Usain che tempo fa aveva parlato dell'imminente parto della compagna in questi termini. Ecco le sue parole riportate della Gazzetta dello Sport di oggi.

Non voglio che mia figlia diventi una sprinter, la scelta spetterà a lei. Sono contento che sia femmina: vorrei ricevere gli stessi sguardi che Gianna Bryant riservava a papà Kobe. Sono emozionato e nervoso ma non cambierò: anzi spero di arrivare a tre

