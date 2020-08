A Padova si sono assegnati i primi titoli dei Campionati Italiani 2020 di atletica leggera. Ci si aspettava una prova di sostanza da parte di Gianmarco Tamberi e il ribattezzato Halfshave non ha deluso le aspettative nel salto in alto. Ruolino di marcia perfetto, con percorso netto fino a 2.28 metri, misura a cui si assicura agevolmente il titolo italiano precedendo uno Stefano Sottile un po' troppo sottotono (2.19, poi errore a 2.22 e due sbagli a 2.25). Gimbo cerca allora di siglare il suo primato stagionale e fa alzare l’asticella a 2.31 metri, ma purtroppo non riesce nel suo intento. Il marchigiano, reduce dal deludente 2.24 di Ancona ma anche dal positivo 2.29 di Leverkusen, ha dato prova di efficienza, anche se manca ancora il guizzo per tornare a misure decisamente più competitive a livello nazionale. Pari merito al terzo posto per Eugenio Meloni e Manuel Lando (2.16 al secondo tentativo e parità di errori complessivi).