Campionati Italiani spezzati in due: tra Padova e Modena, ad agosto e ottobre

Dal nostro partner OAsport.it

Rivoluzione in vista per le gare di atletica leggera in Italia, almeno nei prossimi mesi. A causa della pandemia, infatti, si renderà necessario uno stravolgimento dei regolamenti delle varie competizioni ed è proprio per questo motivo che il gruppo di lavoro “Calendari e Regolamenti”, coordinato direttamente dal Presidente della FIDAL Alfio Giomi, ha proposto delle soluzioni per la stagione in corso. L’approvazione è rimandata direttamente al Consiglio Federale che si riunirà il prossimo 27 maggio.

Le novità più importanti riguardano i Campionati Italiani Assoluti che saranno spezzati in due: i titoli di tutte le gare di mezzofondo verranno assegnati in una kermesse prevista a Modena il 10-11 ottobre (o 17-18) mentre tutti gli altri tricolori saranno messi in palio a Padova nel weekend del 28-30 agosto. Le due località sono state scelte per sostituire La Spezia: gli organizzatori dell’evento in terra ligure hanno infatti chiesto di poter ospitare la manifestazione nel 2021, mantenendo così il diritto di ospitare le gare che precedono le Olimpiadi. I Campionati Italiani Allievi si disputeranno invece a Rieti (11-13 settembre) mentre quelli juniores e promesse saranno a Grosseto (18-20 settembre).

Atletica La rivelazione di Darya Klishina: "Mi hanno offerto 200.000 dollari al mese per fare la escort" DA 18 ORE

stefano.villa@oasport.it

Play Icon

Atletica Livio Berruti, l'uomo che volò a Roma 1960 e si mise l'oro dei 200 m al collo IERI A 07:55