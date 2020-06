Cancellata la maratona di New York: il coronavirus fa saltare la 50esima edizione della corsa

L'emergenza sanitaria ha portato a una sofferta ma inevitabile decisione. La gara, che si sarebbe dovuta correre il 1° novembre, coinvolge ogni anno 50.000 partecipanti, 10.000 atleti e oltre un milione di persone lungo il percorso. Salta anche la maratona di Berlino.

Un altro storico evento si deve inchinare all'emergenza sanitaria: è la maratona di New York, che non verrà disputata nel 2020. L'evento si sarebbe dovuto tenere domenica 1° novembre, ma la decisione degli organizzatori è arrivata con mesi di anticipo, considerando anche i numeri dell'epidemia coronavirus che hanno coinvolto la Grande Mela (200mila casi e quasi 18mila vittime). Queste le parole di Michael Capiraso, presidente del New York Road Runners, l'ente che organizza la gara. "Siamo incredibilmente delusi. All'inizio c'era speranza, che poi è diventata incertezza e visto quello a cui abbiamo assistito in questi mesi è stata l'unica decisione possibile".

La maratona più celebre del mondo è nata nel 1970 e questa sarebbe dovuta essere la storica cinquantesima edizione. È la seconda volta che non si disputa la competizione: la prima nel 2012, quando saltò il giorno prima del via a causa dell'uragano Sandy. Ogni anno, alla prima domenica novembre, sono oltre 50mila i partecipanti alla corsa (53.640 in un 2019 da record), a cui vanno sommati i 10mila volontari e il milione di persone che affolla il percorso di gara. Gli ultimi a vincere sono stati i keniani Geoffrey Kamworor e Joyciline Jepkosgei. Cinque i successi italiani nella storia della corsa: Orlando Pizzolato (1984 e 1985), Gianni Poli (1986), Giacomo Leone (1996) e Franca Fiacconi (1998).

Sebbene la maratona sia un evento iconico e amatissimo - ha detto il sindaco Bill de Blasio - applaudo alla decisione degli organizzatori del New York Road Runners: la salute e la sicurezza di atleti e spettatori deve venire prima di tutto. Aspettiamo sin d’ora il 7 novembre 2021 [Bill Di Blasio, sindaco di New York]

I corridori che erano già iscritti potranno decidere se chiedere un rimborso (la partecipazione costa ben 350 dollari, non proprio bruscolini) o prendere parte a una delle prossime tre edizioni. Gli organizzatori hanno annunciato che ci sarà anche la possibilità di correre la maratona in maniera virtuale. E poco dopo l'annuncio di New York, arriva quello di Berlino: salta anche la maratona nella capitale tedesca, teatro in passato di ben undici primati mondiali. Era in programma il 27 settembre. Con Boston, che aveva già dato forfait un mese fa, sono state annullate tre delle sei grandi maratone (le Abbott World Marathon Majors). Resistono, per ora, Chicago e Londra (previste in autunno), mentre Tokyo si è disputata ai primi di marzo ma solo con gli atleti elite.

