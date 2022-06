La risonanza magnetica di controllo cui si è sottoposto Marcell Jacobs nella giornata di ieri (mercoledì) per valutare l'infortunio al bicipite femorale sinistro ha dato gli esiti sperati: il campione olimpico dei 100 metri è completamente guarito. Una notizia, confermata dall'allenatore dell'atleta azzurro Paolo Camossi , che consente di pianificare le tappe del rientro: l'ipotesi più verosimile è che Jacobs punterà dritto ai Mondiali di Eugene (con la finale dei 100 in programma il 16 luglio) senza disputare altre gare prima. Rischiano quindi di saltare le sue partecipazioni sia agli Assoluti di Rieti di sabato 25 giugno, sia alla tappa di Stoccolma della Diamond League di giovedì 30.

Marcell Jacobs durante l'edizione 2022 del Meeting di Savona Credit Foto Getty Images

Ad

Camossi: "La situazione è tornata alla normalità"

Atletica Jacobs e il tapis-roulant banana: come si allena dopo l'infortunio 20 ORE FA

"La situazione - spiega Camossi, le cui parole sono riportate dalla Gazzetta dello Sport - è rientrata nella normalità. Le scrupolose terapie seguite hanno dato i frutti sperati. Adesso si tratta di continuare a lavorare in maniera progressiva per arrivare a Eugene nelle migliori condizioni. Significa che, prima dei Mondiali, non abbiamo in programma alcuna gara. Se, diversamente, vedremo che varrà la pena inserirne una, valuteremo la possibilità con attenzione".

Jacobs: "Vi spiego la mia routine prima delle gare"

Atletica Come sta Marcell Jacobs? Obiettivo Assoluti e Mondiali IERI A 12:54