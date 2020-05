Coronavirus, cancellata la Maratona di Boston 2020: è la prima volta in 124 anni!

Dal nostro partner OAsport.it

La Maratona di Boston 2020 è stata cancellata! Per la prima volta nella storia, la prestigiosa 42 km non andrà in scena. La 124^ edizione della maratona più antica del mondo si sarebbe dovuta disputare il 14 settembre dopo essere stata rinviata dall’originale collocazione in calendario (20 aprile).

La pandemia ha convinto gli organizzatori e il sindaco Martin J. Walsh a cancellare definitivamente l’evento e a indire una corsa virtuale di 26,2 miglia per il 14 settembre. Nemmeno le guerra erano riuscite a fermare questo evento che si teneva ininterrottamente dal 1897. Nella metropoli del Massachussets erano attesi 30000 podisti provenienti da tutto il mondo.

