Con strepitoso crono di 12.88 Luminosa Bogliolo trionfa sui 100 ostacoli a Stoccolma: è la prima azzurra di sempre a vincere in Diamond League.

Era da 2016 che l'Italia non guardava tutti dall'alto verso il basso in Diamond League: fu quella la disgraziata serata del record italiano di Gimbo Tamberi nel salto in alto a Montecarlo ma anche del crac che gli costò la partecipazione ai Giochi di Rio; quest'oggi invece la vittoria di Luminosa Bogliolo nei 100 a ostacoli della tappa di Stoccolma non conserva retrogusti amari. Grazie a superlativo crono di 12.88 la 25enne di Albenga ha dominato la gara rifilando 19 centesimi alla seconda classificata, la finlandese Harala.

La portabandiera della Fiamme Oro riscrive così la storia dell'atletica italiana: mai nessuna azzurra nella storia era riuscita a conquistare una tappa di Diamond League; un'ottima notizia di certo per l'intero movimento in ottica olimpica. I progressi della nostra atleta sono ormai sotto gli occhi di tutt, la sua è una crescita esponenziale: nel mirino ora il record italiano di Veronica Borsi, lo strepitoso 12.76 stabilito a Orvieto nel 2013 ormai "vacillante".

