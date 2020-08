Lo sprinter statunitense vola sui 200 metri vincendo col tempo di 19"76, il migliore dell'anno, davanti al fratello Josephus, ma spicca il particolare del guanto nero sulla mano destra e il pugno alzato durante la presentazione, un chiaro tributo a Smith e Carlos ai Giochi 1968 dove protestarono per la questione dei diritti civili. Lyles aveva già fatto capire le sue intenzioni sui social.

In una fase storica dove i riferimenti all'uguaglianza civile e razziale e dove il motto "Black Lives Matter" è sempre ben evidenza, ecco che l'ennesima dimostrazione arriva a Monaco, in occasione della prima tappa della Diamond League di atletica, dove Noah Lyles porta in pista un chiaro riferimento al passato, a due illustri predecessori. Il giovane sprinter americano, campione del Mondo 2019 a Doha nei 200 metri, vince nella specialità davanti al fratello Josephus con un crono favoloso, 19"76, il migliore dell'anno, ma a lasciare il segno è ben altro.

Infatti Lyles si presenta in pista con un guanto nero sulla mano destra e al momento dell'annuncio prima del via alza il pugno al cielo: un chiaro riferimento a John Carlos e a Tommie Smith, che alle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico non festeggiarono sul podio dei 200 metri ma chinarono il capo e alzarono il pugno con guanto nero in segno di protesta per le cause razziali e civili negli Stati Uniti d'America.

Che Lyles, appena 23 anni, avesse in mente qualcosa era chiaro perchè nelle ore precedenti la gara aveva postato sul proprio profilo Twitter la famosa immagine dei già citati Smith e Carlos, una foto storica e dal valore ben oltre lo sport.

